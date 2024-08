Maria Luís Albuquerque acusa António Costa de falta de apoio político para cargo na UE

Maria Luís Albuquerque contou que, em 2021, candidatou-se a um cargo europeu, à presidência da ESMA, o supervisor europeu dos mercados de capitais. A antiga ministra das Finanças diz que, depois de várias etapas, ficaram apenas três candidatos, mas o seu nome foi recusado no Conselho Europeu e garante que não teve apoio político por parte do Governo de António Costa.

Três dias depois de o primeiro-ministro ter revelado a escolha de Maria Luís Albuquerque para comissária europeia, a antiga ministra das Finanças apontou as prioridades para o próximo mandato e defendeu que é necessário ter mais portugueses em posições de relevo na Comissão Europeia.

“É preciso fazer muito mais do que tem sido feito e pensar primeiro que é o candidato de Portugal e depois se pensar de todo se é do partido que calha a estar no governo. Primeiro é o candidato de Portugal”, rematou Maria Luis Albuquerque.

A antiga ministra das Finanças, que trouxe um discurso escrito, começou por dar conta das prioridades para a União Europeia, com destaque para as matérias económicas. A criação de um mercado de capitais, a união económica e monetária e a dupla tributação dos pequenos aforradores foram alguns dos pontos destacados.

Depois, no período das perguntas colocadas pelos alunos da Universidade de Verão do PSD, Maria Luís Albuquerque disse que tem preferência por uma pasta no colégio de comissários, mas não vai revelar qual.