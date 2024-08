Governo não vai dar apoios diretos aos órgãos de comunicação social

“O plano de ação para os media vai ter essa linha vermelha e não vamos cair na tentação de apoios diretos, muito menos como aconteceu há uns anos em que ninguém percebe os critérios”, disse esta sexta-feira Pedro Duarte, na Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide.

O Governo está a estudar serviços com preços especiais para todos, com especial atenção para a informação regional e local recusando a gratuitidade do serviço da agência de notícias Lusa.

O ministro entende que não seria bem visto o aumento do orçamento para a RTP. Entende que pode haver mudanças e não faz sentido fazer o que fazem as outras televisões. Pedro Duarte diz que o entretenimento tem um papel importante, mas não é o fundamental.

Sobre a RTP, o ministro dos Assuntos Parlamentares revelou que está a ser preparada uma “revolução tranquila” com o conselho de administração da televisão pública, para recuperar o tempo perdido e modernizar a RTP.

Há um mês, o Estado comprou as ações que a Global Media detinha na Lusa e ficou com 95,9% da agência de notícias. O anterior Governo tinha apontado a ideia de tornar o serviço gratuito para ajudar os meios de comunicação social, mas o ministro dos Assuntos Parlamentares recusa essa ideia.

Na intervenção na Universidade de Verão do PSD, Pedro Duarte revelou que está a estudar com a empresa um serviço com preços especiais.

“Encontrar serviços com preços especiais, descontos para os órgãos de comunicação social para todos, com especial enfase para os órgãos de informação regional e local. Nós não defendemos a gratuitidade dos serviços da Lusa”, revelou o ministro com a tutela da comunicação social.

O governante apontou os riscos que essa gratuitidade tem como, por exemplo, o despedimento de jornalistas ou uma única visão sobre uma notícia.

“Não podemos nunca criar uma lógica de que há uma visão apenas, uma abordagem apenas para os acontecimentos. Há um risco de, se distribuirmos de repente o serviço da Lusa gratuitamente, aquele ser o único prisma em que é olhado”, disse Pedro Duarte , acrescentando que isso podia levar, em alguns casos, ao despedimento de jornalistas.