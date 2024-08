Governo escolhe José Manuel Cardoso da Costa para presidir ao Conselho Consultivo das Fundações

O Governo designou José Manuel Cardoso da Costa para presidir ao Conselho Consultivo das Fundações, acompanhado por Isabel Mota e Carlos Monjardino, indica um despacho publicado hoje em Diário da República.

Do novo elenco escolhido pelo executivo consta também o nome de Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud e apontada recentemente pelo secretário-geral do PSD, Hugo Soares, numa entrevista ao jornal Expresso, como potencial candidata à Presidência da República, a par de outros nomes como Luís Marques Mendes.

Os novos membros do Conselho Consultivo das Fundações vão estar em funções durante os próximos cinco anos e vão substituir Artur Santos Silva, que presidia à instituição, o ex-presidente do Tribunal de Contas e atual administrador da Fundação Calouste Gulbenkian Guilherme d"Oliveira Martins e o ex-bastonário da Ordem dos Advogados, José Miguel Júdice.

José Manuel Cardoso da Costa foi professor catedrático convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e atualmente preside ao Conselho de Curadores da Fundação Bissaya Barreto e ao Conselho Geral da Fundação Inês de Castro e ao Conselho de Ética da Fundação Champalimaud.

Isabel Mota foi presidente do conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian entre 2017 e 2022, enquanto Carlos Monjardino preside ao conselho de administração da Fundação Oriente, desde março de 1988, ocupando atualmente cargos noutras entidades, como na Fundação Mário Soares.

O Conselho Consultivo das Fundações é composto por cinco membros, cabendo ao primeiro-ministro designar três "de entre personalidades de reconhecido mérito" e propostas por associações representativas das Fundações.

Este Conselho é ainda composto por representantes do Ministério do Trabalho e do Ministério das Finanças.