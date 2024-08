"Decisão irrevogável". Ventura anuncia que Chega não viabiliza Orçamento

André Ventura anunciou esta sexta-feira que o Chega não vai viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e "com grande probabilidade" vai votar contra.

O líder do Chega acusou, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro de levar a cabo negociações de "fachada".

Para André Ventura, “o Governo está a abdicar de tudo por um voto favorável do PS” no Orçamento do Estado para 2025.

A decisão do Chega de abandonar as negociações com o executivo e de votar contra o OE2025 é "irrevogável", de acordo com o presidente do partido.

