"Decisão irrevogável". Ventura anuncia que Chega não viabiliza Orçamento

André Ventura anunciou esta sexta-feira que o Chega não vai viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e que "com toda a probabilidade" vai votar contra o diploma do Governo.

O líder do Chega acusou, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro de levar a cabo negociações de "fachada" e de "traição" ao eleitorado de direita, anunciando que se retira das negociações sobre o OE. Uma posição que surge depois da notícia do jornal Expresso que dá conta de uma troca de cartas entre o primeiro-ministro, Luís Mintenegro, e o líder do PS, Pedro Nuno Santos.

Para André Ventura, “o Governo está a abdicar de tudo por um voto favorável do PS” no Orçamento do Estado para 2025 e havendo, segundo o líder do Chega, uma "negociação secreta" entre PS e o Governo, diz esperar que estas "dêem o seu fruto", lamentando que Montenegro tenha optado pelo PS.

A decisão do Chega de abandonar as negociações com o executivo e de "com toda a probabilidade" votar contra o OE2025 é "irrevogável", de acordo com o presidente do partido, que convidou Montenegro a "encetar esforços com o PS para encontrar uma alternativa de governo".

