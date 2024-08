Marques Mendes "mais próximo do que nunca” de decisão sobre candidatura a Belém

“Nos próximos meses falamos, mas estou mais próximo do que nunca de tomar uma decisão", anunciou esta quinta-feira Marques Mendes, sem se comprometer com uma data para anunciar a decisão sobre uma candidatura à Presidência da República.

Em declarações aos jornalistas em Castelo de Vide, onde decorre a Universidade de Verão do PSD, o antigo líder do partido disse que está muito próximo de tomar uma decisão e quis assim marcar terreno sem se comprometer com uma data.

“Talvez esteja mais próximo do que nunca de tomar uma decisão, primeiro porque as eleições presidenciais estão mais próximas e, depois, porque a minha reflexão pessoal também está mais adiantada do que estava há um ano”, referiu Marques Mendes.

O antigo líder do partido e atual comentador político recusou comentar o nome de Leonor Beleza, que entrou em cena nos últimos dias pela mão do secretário-geral do PSD numa entrevista ao jornal Expresso.