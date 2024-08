Marques Mendes: Governo socialista teria aplicado a mesma austeridade que Maria Luís Albuquerque

Marques Mendes tem a certeza que, se no tempo da troika, o governo fosse socialista, a austeridade imposta aos portugueses teria sido a mesma, porque era essa a vontade dos credores. Na Universidade de Verão do PSD em Castelo de Vide, o antigo líder do PSD foi questionado sobre a escolha da antiga ministra das Finanças para a Comissão Europeia.

Marques Mendes considera que a decisão do primeiro-ministro foi positiva e que Maria Luis Albuquerque “tem perfil para o cargo”. Sobre as críticas de que tem sido alvo sobre o tempo como ministra, Mendes avisou que ainda há um trauma com a troika, e que um governo socialista teria feito o mesmo.

“O discurso podia ser outro, a comunicação podia ser diferente, mas sejamos honestos e não sejamos demagógicos, com um ministro das finanças social-democrata ou um ministro das finanças socialista as medidas eram aquelas porque eram aquelas que os credores impunham a Portugal”.

“Não tenham dúvidas que com o acordo da troika assinado as medidas a tomar eram no essencial as que foram tomadas porque quem mandava era a troika” disse Luis Marques Mendes.