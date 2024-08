Autárquicas. Ana Drago "muito favorável" a coligações à esquerda, que vão depender do OE

Ana Drago, antiga deputada do Bloco de Esquerda, diz que é "muito favorável" a coligações à esquerda nas autárquicas do próximo ano, mas avisa que isso vai depender da forma como o PS vote o Orçamento do Estado.

A dirigente bloquista discursou, esta quinta-feira, na Academia Socialista e afirmou que será difícil haver acordo com os partidos à esquerda se o PS viabilizar o Orçamento do Estado.

"Sou muito favorável a estes entendimentos, acho que são fundamentais", começou por introduzir, para logo depois colocar condições. "Se o PS entender que o seu papel é viabilizar a governação de um governo da AD, vejo com grande dificuldade que, à esquerda, haja tentativa de diálogo para a construção de coligações autárquicas", condiciona Ana Drago.