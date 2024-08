Ventura leva ao Parlamento proposta de referendo à imigração e pede reunião com Marcelo

O presidente do Chega, André Ventura, vai levar ao Parlamento a proposta de referendo à imigração e pede uma "reunião urgente" com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Chega quer questionar os portugueses sobre o que querem para os próximos anos nesta matéria", uma "política de imigração absolutamente" aberta ou controlos através de quotas, afirmou André Ventura, em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, após o Presidente da República manifestar a sua oposição a um referendo.

André Ventura tinha exigido uma consulta popular sobre imigração, como condição para aprovar o Orçamento do Estado para 2025. Agora, diz que vai levar a proposta ao Parlamento.

"Independentemente do acordo que venha ou não a ser alcançado, com a maioria dos deputados, o Chega tomou a decisão e avançar para a Assembleia da República, colocando à discussão do plenário a realização de um referendo nos termos da lei e da Constituição, com as seguintes questões aos portugueses", disse o líder político.