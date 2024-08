Referendo à imigração. Ventura pede "reserva e cautela" a Marcelo

O líder do Chega vai levar ao Parlamento a proposta de referendo à imigração. André Ventura considera que o Presidente da República deve adotar uma posição de "reserva e cautela" sobre o assunto e pede uma "reunião urgente" com Marcelo Rebelo de Sousa.

“Sendo uma entidade chamada a tomar a decisão final sobre esta matéria, e sem ter recebido ainda a proposta de referendo submetida à Assembleia da República, deveria ter um maior dever de reserva e de cautela sobre essa mesma realização”, afirmou André Ventura em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, após o Presidente da República manifestar a sua oposição a um referendo.

O líder do Chega pede uma reunião urgente para explicar a Marcelo Rebelo de Sousa "que o pedido de referendo não é uma atitude nem persecutória, nem de narrativas nem de perceções. Não é sequer um joguete político, é uma questão estrutural para o futuro".



"O Chega quer questionar os portugueses sobre o que querem para os próximos anos nesta matéria", uma "política de imigração absolutamente" aberta ou controlos através de quotas, sublinha.

André Ventura tinha exigido uma consulta popular sobre imigração, como condição para aprovar o Orçamento do Estado para 2025. Agora, diz que vai levar a proposta ao Parlamento.

"Independentemente do acordo que venha ou não a ser alcançado, com a maioria dos deputados, o Chega tomou a decisão e avançar para a Assembleia da República, colocando à discussão do plenário a realização de um referendo nos termos da lei e da Constituição, com as seguintes questões aos portugueses", disse o líder político.