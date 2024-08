"Não é através da submissão do PS" que OE vai ser aprovado, avisa Duarte Cordeiro

O antigo ministro do Ambiente Duarte Cordeiro avisa o Governo da AD que "não é através da submissão do Partido Socialista" que o Orçamento do Estado (OE2025) para o próximo ano vai ser aprovado.

No arranque da Academia Socialista, que decorre entre quarta-feira e domingo, em Tomar, o dirigente socialista (ainda presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS) lança os primeiros avisos a Luís Montenegro em vésperas do arranque da discussão do OE2025.

Duarte Cordeiro assegura que o PS é "um partido responsável" e espera "disponibilidade" do Governo para negociar, para evitar uma nova crise política. É o regresso do antigo ministro à vida partidária depois de uma ausência auto-inflingida, uma vez que o socialista só quer regressar à política quando estiver livre de qualquer suspeita no âmbito do processo Tutti Frutti.

"Já tínhamos saudades de te ouvir", vincou Marta Temido, antiga ministra da Saúde e atual eurodeputada do PS, que discursou depois de Duarte Cordeiro e do secretário geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos.

Para esta noite está marcada a intervenção do presidente do PS, Carlos César, que deve dar indicações fortes ao partido sobre como lidar com as negociações do Orçamento do Estado, o primeiro em oito anos que o PS vai votar no papel de partido de oposição.

[em atualização]