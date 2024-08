Maria Luís Albuquerque é a escolha de Montenegro para comissária europeia

A estas áreas, Montenegro junta ainda os desafios europeus nas áreas da Segurança e Defesa, bem como "novos horizontes" no alargamento da União Europeia. O Governo considera que neste contexto é "importante" que cada Estado-membro disponibilize " alguns dos seus melhores ".

Segundo o chefe de Governo, Albuquerque é detentora de " qualidades e competências extraordinárias " numa altura em que os 27 entram num "novo ciclo" que para o primeiro-ministro está " vocacionado para o estímulo do mercado interno, a competitividade da economia europeia, a definição de um novo quadro plurianual financeiro ".

Sem nunca especificar que pasta na Comissão Europeia é que o Governo prefere ou poderá bater-se junto de Ursula Von Der Leyen,, Montenegro enunciou, contudo, os diversos desafios que a União Europeia enfrenta no imediato e que, na sua maioria, estão relacionados com a área financeira .

Na curta declaração, o primeiro-ministro disse que escolheu Maria Luís Albuquerque com o apoio de todo o Governo, num processo que decorreu com " todo o recato " e " discrição" e destacou o perfil da antiga ministra de Estado e das Finanças de Pedro Passos Coelho.

Maria Luís Albuquerque, de 56 anos, foi ministra de Estado e das Finanças durante o período em que Portugal estava sob assistência financeira da "troika", sucedendo a Vítor Gaspar em julho de 2013 e mantendo-se até final do executivo liderado por Pedro Passos Coelho.



No PSD, foi vice-presidente durante a liderança de Passos Coelho e cabeça de lista dos candidatos a deputados pelo PSD em Setúbal em 2011 e 2015.

Atualmente é membro do Conselho Nacional do PSD -- segundo nome da lista da direção de Luís Montenegro, logo a seguir a Carlos Moedas -, e membro do Conselho de Supervisão da subsidiária europeia da empresa norte-americana Morgan Stanley.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já felicitou a escolha de Maria Luís Albuquerque.

Numa breve mensagem publicada no site da Presidência, é referido que Marcelo Rebelo de Sousa "felicitou pessoalmente a Dra. Maria Luís Albuquerque pela sua designação pelo Governo português como candidata a Membro da Comissão Europeia para o mandato 2024-2029".

[Notícia atualizada às 14h41 de 28 de agosto de 2024]