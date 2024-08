Maria Luis Albuquerque "é a candidata de Portugal" a comissária europeia

O Presente da Republica disse ainda não que não comenta as posições dos partidos, justificando que, "como em tudo na vida, há quem concorde e quem discorde", mas não tem de se pronunciar.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou ainda que nesta escolha do Governo, apenas foi "informado e não consultado".

"A competência nesta matéria é do Governo. Foi o Governo a decidir. Hoje, o senhor primeiro-ministro informou-me, de manhã, da proposta que iria apresentar ao Governo e que depois apresentaria aos portugueses. A partir do momento em que é apresentada [Maria Luís Albuquerque] é a candidata de Portugal", disse o chefe de Estado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quarta-feira que Maria Luís Albuquerque passou a ser a candidata de Portugal a comissária europeia a partir do momento em que foi escolhida pelo Governo.

O chefe de Estado falava aos jornalistas Miranda do Douro, no distrito da Bragança, à margem do "Summer CEmp", a escola de verão da Representação da Comissão Europeia em Portugal, que decorre nesta cidade transmontana até sábado.

Maria Luís Albuquerque, 56 anos, foi ministra de Estado e das Finanças durante o período em que Portugal estava sob assistência financeira da "troika", sucedendo a Vítor Gaspar em julho de 2013 e mantendo-se até final do executivo liderado por Pedro Passos Coelho.

No PSD, foi vice-presidente durante a liderança de Passos Coelho e cabeça de lista dos candidatos a deputados pelo PSD em Setúbal em 2011 e 2015.

Atualmente é membro do Conselho Nacional do PSD - segundo nome da lista da direção de Luís Montenegro, logo a seguir a Carlos Moedas -, e membro do Conselho de Supervisão da subsidiária europeia da empresa norte-americana Morgan Stanley.