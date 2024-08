Elisa Ferreira deseja "maiores felicidades" a Albuquerque no reforço do projeto europeu

A comissária europeia portuguesa cessante, Elisa Ferreira, desejou esta quarta-feira as "maiores felicidades" a Maria Luís Albuquerque no próximo mandato do executivo comunitário, manifestando votos de "bom trabalho" no fortalecimento do projeto europeu e "em prol do interesse nacional".

"Desejo as maiores felicidades à comissária portuguesa indigitada, Maria Luís Albuquerque. Bom trabalho no fortalecimento da construção europeia e em prol do interesse nacional", escreveu Elisa Ferreira na rede social X (antigo Twitter).

Elisa Ferreira é a atual comissária para a Coesão e Reformas, responsável pelos fundos europeus.