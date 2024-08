César diz que o PS deve contribuir para que o OE seja "menos mau"

Carlos César, presidente do PS, assegura que o partido "não tem pressa" em voltar ao governo, só tem pressa "em mostrar que consegue fazer melhor que o atual governo".

A intervenção de Carlos César foi a primeira de um protagonista na Academia Socialista, que decorre entre esta quarta-feira e domingo, em Tomar.

Com a mira no atual governo, Carlos César fala em "aventureirismo irresponsável" e acusa o elenco de Luís Montenegro de fomentar a "instabilidade".

O presidente do PS afirmou ainda que os "avanços" conseguidos nos últimos oito anos de governo socialista não podem ser menorizados pela "propaganda da direita" e lançou um cenário imaginário. "Seríamos melhor governo que o governo que temos agora", desferiu.

No discurso, o presidente dos socialistas avisou que "nenhuma liberdade" que foi conquistada nas últimas décadas está garantida, dando como exemplo alguns direitos fundamentais que alguns "partidos de extrema-direita" estão a questionar, sublinhou a redução do papel do Estado por parte dos liberais, e o atirar da prestação de cuidados de saúde para os privados por parte da direita portuguesa.

Autárquicas: o apelo à convergência





