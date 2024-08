Pedro Nuno Santos: “A direita que tenha a capacidade de se entender” e aprovar o OE para 2025

A resposta do PS continua a ser a mesma: a responsabilidade pela aprovação do Orçamento do Estado para 2025 está nas mãos do Governo – e dos partidos da direita.

Esta terça-feira, durante uma à feira agrícola de Penafiel, Pedro Nuno Santo Santos voltou a lembrar que a direita “é maioritária” no Parlamento. Por isso, “a direita que tenha a capacidade de se entender”.

Questionado sobre as declarações de André Ventura, que alegou que PS e PSD já estão a negociar o OE para 2025, o secretário-geral dos socialistas garantiu que tal não é verdade.

“As negociações não estão a decorrer. Isso que fique claro. O Governo parece estar muito mais preocupado em usar a boa situação orçamental que herdou do Governo do PS para fazer campanha do que procurar negociar de forma ativa, séria e responsável com os partidos para assegurar a aprovação do OE. As preocupações do Governo não são as corretas”, disse.

Pedro Nuno Santos deixou também um aviso ao Governo noutro tema: a escolha do novo comissário europeu.

“O Governo que tenha sentido Estado no [escolha] que ao Comissário Europeu diz respeito.” No entender do socialista, o nome deve ser “suprapartidário”.