Primeiro-ministro agradece prontidão das autoridades no acompanhamento do sismo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu a prontidão da Proteção Civil e das autoridades no acompanhamento do sismo que ocorreu esta segunda-feira ao largo de Sines e destacou "a serenidade da reação do povo português".

"Agradeço a prontidão da Proteção Civil e autoridades no acompanhamento do sismo ocorrido ao largo de Sines. Realço a serenidade da reação do povo português. Sem alarmismos, continuaremos a trabalhar na prevenção e capacidade de reação para garantir a segurança de todos", escreveu Luís Montenegro, numa reação divulgada na rede social X, numa altura em que goza alguns dias de férias, no Brasil.

O sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 5h11 e teve epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, no distrito de Setúbal, não causou danos pessoais ou materiais até ao momento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também já enalteceu hoje a capacidade de resposta "muito rápida" das autoridades e a "muito boa coordenação entre o Governo e a Proteção Civil" referindo que "funcionou aquilo que devia ter funcionado" na resposta ao sismo.