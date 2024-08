Líder do PCP diz que OE não vai resolver "problemas de fundo" que o país enfrenta

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse este domingo que o Orçamento do Estado (OE) não vai resolver "todos os problemas de fundo" que o país enfrenta, lembrando que "quem se associar a ele terá de assumir as responsabilidades".

"Preocupa-me tudo [sobre o OE] a partir do momento em que as opções do Governo são o que são, o programa do Governo é o que é, as balizas que o Governo está a impor são o que são, tenho que ficar muito preocupado", afirmou.

Em declarações aos jornalistas, durante uma visita à Feira de Agosto de Grândola, no distrito de Setúbal, o líder comunista, reiterou que "todos os problemas de fundo, não vão ser resolvidos pelo OE", apontando para o Serviço Nacional de Saúde, salários, pensões e o "drama da falta de acesso à habitação".

"Não há nada, das medidas do Governo, não há nada, do programa do Governo, não há nada, das opções do Governo, que levem a pensar que vai ser diferente", frisou.

De acordo com Paulo Raimundo, trata-se de "um documento que não serve o país, não serve o povo, não serve os trabalhadores" e, por isso, "quem se associar a ele vai ter de assumir as responsabilidades".

"Não posso dizer que vou votar contra um documento que desconheço, [mas] tendo em conta aquilo que se conhece das opções, tendo em conta aquilo que o Governo nos disse a nós e a todos os partidos, presumo que as balizas que colocou foram para todos, não podemos acompanhar um documento [com] opções de fundo que não resolvem nenhum problema e que os agrava", sublinhou.