Marcelo e Montenegro vão faltar aos Jogos Paralímpicos

Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro não vão aos Jogos Paralímpicos de 2024, que começam na próxima quarta-feira, 28 de agosto, em Paris. A revelação é de Luís Figueiredo, vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Em declarações à Renascença, o chefe da Missão a Paris 2024 afirmou que "o senhor Presidente da República não vai marcar presença e o senhor primeiro-ministro também não". O Estado português vai ser representado pelo Presidente da Assembleia da República "no início dos Jogos", e "em representação do senhor primeiro-ministro estará o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias".

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Paris entre 25 e 27 de julho, participando na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. Luís Montenegro foi aos Jogos a 9 e 10 de agosto, acompanhando as competições de atletismo e canoagem.

Luís Figueiredo disse à Renascença que o Comité Paralímpico não quer pressionar os atletas paralímpicos a conquistar medalhas, dando mais importância à melhoria das marcas pessoais.

"Houve uma atleta que, numa prova nos Jogos Olímpicos, ficou em penúltimo lugar. Vamos dizer assim, 'coitada ficou em penúltimo lugar'? Não. A questão é que ela tirou 6 segundos à sua marca pessoal, portanto, o recorde dela melhorou em 6 segundos. E ela estava felicíssima, e a Missão ficou felicíssima com isso e, portanto, é este tipo de objetivos que nós transmitimos aos nossos atletas paralímpicos. Façam as vossas melhores marcas, batam os vossos recordes pessoais. E depois têm acesso à final e depois na final, tudo é possível", sublinhou.

Portugal vai estar representado nos Jogos Paralímpicos por 27 atletas de 10 modalidades, com estreias nacionais no triatlo e powerlifting. Os Jogos Paralímpicos decorrem entre 28 de agosto e 8 de setembro.