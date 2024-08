Pedro Nuno Santos: "Se as nossas propostas não forem aceites, não viabilizaremos o OE. Não há jogo escondido"

Como acontece, por vezes, com o correio: a encomenda foi devolvida ao remetente. Só que, neste caso, falamos da viabilização do Orçamento do Estado para 2025.

Em entrevista ao “Expresso” esta sexta-feira, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, voltou a colocar a responsabilidade de viabilizar o Orçamento do Estado para o próximo ano nas mãos dos Partido Socialista – e a afastar o Chega da equação.

Porém, pelo menos já, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, não a quer. Porquê? Não sabe o contém.



De visita a Grândola, para a Feira de Agosto, o socialista frisou que não se sente pressionado. “Eu não discuto referendos [à imigração]. Isso são discussões entre o Chega e o Governo. Não tem nada que ver connosco. Nós faremos o nosso trabalhão em matéria de Orçamento. Nós estamos como estávamos em julho”, começou por dizer.

E depois acrescentou: “O Partido Socialista disse que só avançaria com negociação quando conhecesse as contas do Orçamento. As previsões orçamentais tanto para o ano de 2024, que ainda não terminou como para 2025. Enquanto nós não tivermos informação orçamental, nós não avançaremos com negociação. Não apresentaremos nenhuma proposta.”

O socialista voltou a colocar o ónus das negociações no Governo. “A iniciativa tem de ser do Governo. Consegue passar um Orçamento? Essa responsabilidade não é do Partido Socialista e nós rejeitamos essa responsabilidade.”

“Nós já dissemos que estamos disponíveis para encetar conversas, vamos apresentar as nossas propostas se elas forem aceites, viabilizaremos. Se elas não forem aceites, nós não viabilizaremos. É tão simples quanto isto, não há jogo escondido, nós estaremos da forma mais clara e transparente neste processo com seriedade”, disse ainda.

Madeira. Lições a retirar

Pedro Nuno Santos está ao lado do PS Madeira e apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do Governo regional no combate ao incêndio que lavra há uma semana na ilha.

O líder socialista disse que a comissão servirá para retirar “lições”, assim como aconteceu após a tragédia de 2017. “Estamos a ter um incêndio de elevadas proporções e temos de perceber como é que as coisas correram.”

“É uma iniciativa do PS Madeira no Parlamento Regional da Madeira, que nós obviamente respeitamos”, disse ainda.

“Nós queremos ouvir as pessoas. Queremos poder discutir também para perceber o que é que aconteceu se alguma coisa correu mal, porque é que correu mal e depois aí tirarmos sim as conclusões, as consequências.”

Presidenciais. PS com candidato próprio

Hugo Soares colocou o nome de Leonor Beleza nas apostas para as próximas Presidenciais. Pedro Nuno Santos não avançou nenhum nome da esquerda, mas garantiu, mais uma vez, que existirá candidato próprio.

“O que é claro para nós é que o Partido Socialista, ao contrário do que aconteceu nas duas últimas eleições, vai apoiar um candidato. Isso é certinho. Nós não vamos para eleições presidenciais sem uma posição definida. Nós vamos ter uma posição definida e vamos apoiar um candidato. Ainda não é o tempo de discutirmos nomes”, sublinhou o líder do PS.