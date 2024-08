​Referendo à imigração? “No Orçamento vota-se o Orçamento”, diz ministro

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirma que no “orçamento vota-se o orçamento”, em resposta à exigência do Chega de um referendo à imigração como condição para aprovar o diploma com as contas do Estado para 2025.



“O Governo está muito empenhado para, no recato leal e sincero das negociações com todos os partidos, negociar o Orçamento do Estado sobre matérias do Orçamento do Estado”, declarou António Leitão Amaro, no final do Conselho de Ministros.

O ministro da Presidência garante que o Governo vai prosseguir, de forma empenhada, as negociações com a oposição para garantir a aprovação do Orçamento do Estado para 2025.

“No Orçamento vota-se o orçamento e nós discutiremos, com recado, com todos os partidos, as matérias que constam no Orçamento”, declarou.

Leitão Amaro sublinha que o Governo tem tomado medidas para “regular de forma humana e realista a imigração”.