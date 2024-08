Ministra do Ambiente satisfeita com poupança de água no Algarve

"A costa ocidental do Alentejo felizmente tem um grande desenvolvimento, está a atrair muito investimento industrial em Sines, investimento agrícola, na região do Mira [Odemira], e investimento turístico, mas para tudo isto é preciso água", argumentou.

De acordo com a ministra que tem a tutela do Ambiente, o Algarve e a "costa ocidental do Alentejo , que abrange o litoral alentejano, são "duas regiões que preocupam" o atual Governo, liderado por Luís Montenegro.

"Estamos a fazer muito com os municípios para reduzir os furos, a financiar os municípios para obras para reduzir as fugas, porque há municípios que têm 30 a 40% de fugas de água , a aumentar a capacidade de algumas instalações, algumas barragens existentes, como foi o caso de Odeleite, utilizar mais água reciclada para [campos de] golfe", realçou.

Ainda assim, segundo a governante, que falava à agência Lusa à margem da inauguração da tradicional Feira de Agosto, em Grândola, no distrito de Setúbal, "é possível fazer mais" em conjunto com os municípios algarvios.

"Foi prometido que, no fim de agosto, iríamos reavaliar a situação do Algarve. Isso está a ser feito, felizmente, está a correr bem. Vamos ver o que a Agencia Portuguesa para o Ambiente vai concluir, mas tem havido uma poupança muito significativa " nos setores da agricultura, do turismo e consumo humano, afirmou.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho, mostrou-se esta quinta-feira satisfeita com as medidas de poupança de água implementadas no Algarve para combater a seca , mas garantiu que é "possível fazer mais" neste território.

No seu entender, são necessárias "novas fontes de água" e a construção de "uma dessalinizadora" na região do litoral alentejano é uma das soluções ainda em estudo.

"Uma das coisas que se torna evidente é que os investimentos industriais em Sines, nomeadamente os projetos de hidrogénio vão ter de eles próprios ter a solução para água, porque o hidrogénio é feito a partir de energias renováveis, mas também de água", considerou.

A governante aproveitou a sua presença na inauguração da Feira de Agosto para anunciar que a Agência Portuguesa do Ambiente vai trabalhar em conjunto com a Câmara de Grândola, no sentido de garantir a criação de mais duas a três praias com acessos e vigilância neste território, respondendo desta forma a uma reivindicação do município.

Cerca de 40% de Portugal continental estava em seca meteorológica moderada e severa no final de julho, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no boletim climatológico sobre o mês passado.

Segundo o documento, divulgado segunda-feira, houve um aumento da área em seca meteorológica moderada e severa na região sul, afetando os distritos de Faro, Beja, Évora, Setúbal e Portalegre.

De acordo com o IPMA, o mês de julho em Portugal continental foi classificado como quente em relação à temperatura do ar e normal em relação à precipitação.