PS defende comissão de inquérito aos incêndios na Madeira

O Partido Socialista defende uma comissão de inquérito aos incêndios da última semana na Madeira, que já consumiram mais de sete mil hectares.

O socialista Paulo Cafôfo considera que há responsabilidades políticas do governo regional, nomeadamente do presidente Miguel Albuquerque, que devem ser apuradas pelo Parlamento do Funchal.

"O primeiro objetivo é de apurar as responsabilidades políticas. Um segundo objetivo é o de avaliar a coordenação no combate ao incêndio. Um terceiro objetivo é o de inventariar os prejuízos. O quarto objetivo é auscultar especialistas e entidades e o quinto objetivo é mudar de paradigma, aproveitar esta tragédia para alterar a postura política, rever estratégias relacionadas com a prevenção, mas também com o combate aos incêndios", declarou Paulo Cafôfo.

O Juntos pelo Povo, pela voz de Hélio Santos, pretende ouvir o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, com carácter de urgência, bem como o secretário regional da Proteção Civil.