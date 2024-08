Oposição responde a Montenegro. Governo "em campanha" "piorou situação" na Saúde

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está pior e o Governo está em modo “campanha eleitoral”, afirmam os partidos da oposição em reação ao discurso do primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, na Festa do Pontal, a rentrée social-democrata. Num balanço de quatro meses de Governo, Montenegro considera que ainda há muito para fazer, mas a Saúde está melhor em relação ao ano passado. Na resposta, a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, acusa o atual executivo da AD de ter agravado o estado do SNS. “É uma falácia dizer que o PS pede ao Governo para resolver problemas em três ou quatro meses. O problema é piorarem a situação. Este é que é o grande problema da Saúde e do SNS em Portugal. Não é resolver nem sequer começar a resolver”, disse a deputada socialista, em declarações aos jornalistas no Parlamento. “É factual que o SNS está pior. O PS fez esta previsão. Quando se abandona, sem avaliação, só porque sim, uma reforma que estava em curso, é evidente que vamos cair numa situação bem pior”, acusa Alexandra Leitão.

Patrícia Carvalho, do Chega, ouviu o discurso de Montenegro na Festa do Pontal e conclui que o Governo está em campanha eleitoral. “Este Governo já desistiu de governar e encontra-se em campanha eleitoral. Mais uma vez, o primeiro-ministro fez aquilo que este Governo nos habituou nos últimos meses, que é anunciar medidas, contudo, as medidas anunciadas nos meses anteriores não foram ainda concretizadas”, sublinha. A líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, também faz um diagnóstico negativo da ação do Governo em matéria de Saúde. “Luís Montenegro voltou a afirmar que a Saúde este ano está melhor do que no ano passado. O que consideramos ser manifestamente uma afirmação errada. Este ano há menos probabilidade, as grávidas têm que telefonar para a Linha SNS Grávidas para saberem exatamente para onde é que se podem dirigir”, lamenta Mariana Leitão. Pelo Bloco de Esquerda (BE), Fabian Figueiredo acusa o primeiro-ministro de ignorar os problemas do país. “Não consegue tirar os olhos do espelho e ignora a realidade do país. Tivemos este verão um dos piores no Serviço Nacional de Saúde, tivemos mais de 40% de urgências fechadas em relação ao ano anterior e um aumento de 300% do congestionamento nas urgências. Faltou diálogo, estratégia e planeamento. O Governo optou pelo caos e pela confusão”, afirma o líder parlamentar do BE.