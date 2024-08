Montenegro anuncia mais vagas em Medicina e novo passe ferroviário

Serão criados dois novos cursos de Medicina nas universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro e de Évora , declarou o chefe do Governo, na Festa do Pontal, que marca da rentrée política social-democrata. O número de novas vagas não foi revelado.

O primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro , anunciou esta quarta-feira mais vagas em Medicina e um novo passe ferroviário com um custo de 20 euros por mês.

Na área da Mobilidade Verde, o Governo vai apresentar um plano no próximo mês de setembro, que prevê a criação de um novo passe ferroviário com um custo de 20 euros mensais.

Quem adquirir o novo passa tem acesso durante um mês "a todos os comboios urbanos, regionais, inter-regionais e a rede do Intercidades", anunciou Luís Montenegro.

No discurso de rentrée política na Festa do Pontal, atrapalhado por um problema inicial com o microfone, o primeiro-ministro e líder do PSD também anunciou um suplemento extraordinário, a ser pago no mês de outubro, para os pensionistas com reformas até 1.527 euros.

Luís Montenegro fez um balanço de quatro meses de Governo e das enumerou as medidas tomadas pela sua equipa, nomeadamente os acordos com professores, policiais, oficiais de justiça, guardas prisionais, a construção de entendimentos com médicos e enfermeiros.

"Estamos a tratar estrategicamente e estruturalmente do futuro de Portugal. Não são medidas menores, são os alicerces de uma sociedade mais dinâmica e mais justa", declarou o primeiro-ministro.

Num aviso para a oposição e para as negociações do Orçamento do Estado para 2025, Montenegro sublinha que o PSD não é "liberal nem socialista" e que o Governo quer executar o programa que recebeu luz verde na Assembleia da República.

"Vamos reclamar para nós a possibilidade de executar o programa de Governo sufragado pelo povo e que não foi rejeitado pelo Parlamento. Vamos continuar a decidir sobre todos os temas em que o Governo puder intervir para melhorar a vida das pessoas. Com todo o respeito pelas opiniões políticas, mas com os nossos princípios orientadores com a nossa matriz social-democrata, de Sá Carneiro e Cavaco Silva", declarou o primeiro-ministro.