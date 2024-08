Idosos com pensões até 1.527 euros recebem suplemento extra em outubro, anuncia Montenegro

O primeiro-ministro e líder do PSD, Luis Montenegro, anunciou esta sexta-feira uma suplemento extraordinário, a ser pago no mês de outubro, para os pensionistas com reformas até 1.527 euros.

Quem tem pensões mais baixas vai receber um "bónus" de 200 euros em outubro. O suplemento será de 150 e 100 euros para os restantes dois escalões de Indexantes de Apoios Sociais (IAS).

"Vamos atribuir e pagar no próximo mês de outubro um suplemento extra aos pensionistas com mais baixas pensões, de 200 euros para quem tenha pensão 509,26 euros, 1 IAS", declarou o chefe do Governo.

Quem tiver reforma entre 1 IAS e 2 IAS (1.018 euros) vai receber um suplemento extraordinário de 150 euros.

Os pensionistas entre 2 IAS e 1.527 euros recebem 100 euros, anunciou o primeiro-ministro.

Na Festa do Pontal, o primeiro-ministro também anunciou mais vagas em Medicina e um novo passe ferroviários de 20 euros/mês.



[em atualização]