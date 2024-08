"Governo quer dançar o tango, vamos ver se oposição quer ser o par"

Em dia de Festa do Pontal, que marca a rentrée política do Partido Social-Democrata, o deputado e líder do PSD/Faro, Cristóvão Norte desafia a oposição a dialogar com o Governo e viabilizar o Orçamento do Estado para 2025. "Para se dançar o tango são precisos dois. Já vimos que o Governo quer dançar, falta ver se a oposição está disponível para ser o par", afirma o dirigente social-democrata em declarações à Renascença. Cristóvão Norte acredita que a intervenção de Luís Montenegro, esta quarta-feira à noite, vai permitir "projetar ano político" e "testar a temperatura das pessoas em relação ao PSD". A edição deste ano conta com a atuação de José Cid, em Quarteira, mas o líder do PSD/Algarve duvida que volte a contar com a presença de Passos Coelho, que apareceu de surpresa em 2022.

Sobre esta rentrée, o líder do PSD/Algarve diz que "não faria sentido" que os partidos precipitassem o país para uma crise política e acredita que o Governo e a oposição têm de se entender e viabilizar o Orçamento do Estado. Cristóvão Norte rejeita que, ao dizer que não tem medo de ir novamente a eleições, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteja a dar sinais contraditórios à oposição: "Significa que está comprometido com um projeto e que não está agarrado ao poder", defende. Crescer nas autárquicas e o ultimato sobre novo Hospital O deputado do PSD e líder da distrital do Algarve assume que o partido já está a preparar as autárquicas do próximo ano. E sobre o PSD/Faro estabelece o objetivo de conquistar mais autarquias no sul do país, embora não diga quantas. "No meu distrito [Faro] um bom resultado é aumentar o número de presidências de Câmara, de juntas de freguesia e o número de vereadores social-democratas", aponta Cristóvão Norte.