BE acusa Governo de piorar acesso ao SNS e defende "inversão de 180 graus" na política de saúde

"O senhor primeiro-ministro tem que intervir, tem que garantir que o SNS é bem gerido e que não temos uma incendiária no Ministério da Saúde, que é o que temos tido" , acusou.

"Se queremos chegar ao próximo ano sem que estes problemas se repitam, precisamos de uma inversão de 180 graus nas políticas do Governo", considerou.

Na opinião do líder parlamentar da bancada bloquista, "ninguém exige ao Governo que resolva em cinco meses problemas que se arrastam durante anos, mas o Governo tem que fazer o exame a si próprio".

Fabian Figueiredo falava aos jornalistas no Parlamento um dia depois da visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ao hospital Santa Maria, em Lisboa, num contexto de constrangimentos nalgumas urgências do país, nomeadamente de obstetrícia e ginecologia.

"Temos cinco meses de governação de Luís Montenegro e a pergunta que as portuguesas e os portugueses querem ver respondida, é se a saúde melhorou nestes últimos cinco meses. E hoje temos elementos suficientes para concluir que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que os cuidados de saúde em Portugal, pioraram", acusou o líder parlamentar do Bloco de Esquerda.

O BE acusou esta sexta-feira o Governo de ter piorado o acesso ao Serviço Nacional de Saúde e defendeu que o executivo deve fazer u m "exame a si próprio" e inverter em "180 graus" a política para o setor .

O bloquista considerou necessário uma ministra e um Governo que queiram "investir e resolver seriamente" os problemas do SNS, o que significa "mais acordo e menos confusão, mais diálogo e menos conflito".

Sobre o plano de emergência para a saúde apresentado pelo Governo no final de maio, com um total de 54 medidas das quais até agora duas estão concluídas, Fabian Figueiredo defendeu que falhou e "é uma catástrofe" e que "não foi por falta de aviso", quer dos bloquistas, quer dos profissionais de saúde.

"O Governo diz que precisa de tempo. As portuguesas e os portugueses que precisam de uma resposta urgente não podem esperar. O Governo sabia em que estado estava o Serviço Nacional de Saúde. Andou, aliás, toda a campanha eleitoral a garantir que apresentaria um plano que num prazo de 60 dias resolveria o problema (...) Não resolveu", argumentou.

O líder parlamentar do BE alertou para a necessidade urgente de aumentar salários dos profissionais de saúde para que estes não prefiram "ir para o privado ou emigrar", e garantir a fixação no SNS de médicos especialistas.

A presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) exigiu hoje um ministro da Saúde "com competência para a função", alertando para os riscos de a atual "política catastrófica" poder, em última análise, resultar em mortes de grávidas e bebés.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro defendeu que o Governo está a cumprir as metas do plano de emergência para a saúde mas admitiu que "seria irresponsável e irrealista dizer que as urgências estão a funcionar bem" e responsabilizou a governação socialista por ter deixado o SNS "absolutamente caótico".