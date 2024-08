Montenegro critica herança socialista. "O ponto de partida era muito mau" na Saúde

O primeiro-ministro quebrou esta quinta-feira o silêncio sobre os problemas nas urgências para criticar herança socialista. Luís Montenegro defendeu que o Governo está a cumprir as metas do plano de emergência para a saúde mas admitiu que “seria irresponsável e irrealista dizer que as urgências estão a funcionar bem”.

"O ponto de partida era muito mau" no Serviço Nacional de Saúde (SNS) referiu Luís Montenegro, durante uma visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa

O primeiro-ministro foi acompanhado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirma que o Governo vai continuar a cumprir o plano e criticou a herança deixada pelo anterior Governo no Serviço Nacional de Saúde.