Marcelo visita hospital a convite de Montenegro para "perceber o que se está a passar”

“O Governo tomou a iniciativa de me convidar, já o anterior primeiro-ministro me tinha convidado para percorrer várias obras do PRR e eu aceitei. O Governo escolheu o Hospital de Santa Maria e o programa que existe e a minha ideia é informar-me e perceber o que se está a passar”, disse aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado se está a dar amparo ao executivo em mais um verão difícil nas urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Presidente da República apenas respondeu: “No fim falamos. Ainda não começámos a ver e já querem que falemos…”.

A visita ao Hospital de Santa Maria acontece numa altura em que o Governo tem sido criticado pela oposição devido aos problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e muito em particular na área da ginecologia e obstetrícia, onde são vários os serviços encerrados.

No próximo fim de semana, as grávidas da margem sul do Tejo terão de se deslocar a Lisboa, em caso de necessidade. Os serviços de urgência obstetrícia dos três hospitais da zona - Hospital de Setúbal, Garcia de Orta (Almada-Seixal) e Barreiro - vão estar encerrados pelo menos até terça-feira, 13 de agosto. É o que consta da atualização do mapa das escalas de urgências abertas, publicado no site do SNS.



A estes juntam-se os do hospital de Vila Franca de Xira, de São Francisco Xavier e a maternidade do hospital de Santa Maria, que só deverá abrir na totalidade após obras a 1 de setembro.



Na pediatria, Lisboa e Vale do Tejo verá dois serviços de urgência fechados no sábado - do hospital Beatriz Ângelo e do hospital do Barreiro. Um outro, o hospital Amadora-Sintra, terá a urgência a receber apenas doentes referenciados pela linha SNS 24, no período noturno.

No domingo, junta-se aos serviços encerrados a urgência de pediatria do hospital de Torres Novas.

