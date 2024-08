Embaixador da Colômbia em Portugal morreu em Lisboa

O embaixador da Colômbia em Portugal, José Fernando Bautista, morreu esta quinta-feira em Lisboa, anunciou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país numa publicação na rede social X.

"Com grande pesar devo informar que o nosso embaixador em Portugal José Fernando Bautista acaba de morrer em Lisboa. Uma perda para a política externa do governo que nos dói profundamente", escreveu na rede X o vice-ministro colombiano, Jorge Rojas Rodriguez.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte do embaixador e enviou uma mensagem de solidariedade ao seu homólogo colombiano, na qual transmitiu aos familiares do diplomata "pesar e solidariedade" em seu nome e no do povo português.

"Neste momento de consternação, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recordou com muito apreço o profissionalismo, dinamismo e elevadas qualificações diplomáticas do Embaixador José Fernando Bautista, bem como, muito especialmente, os seus esforços empenhados em prol do aprofundamento e do reforço dos laços de amizade e cooperação entre Portugal e a Colômbia, desde o início da sua missão em Lisboa em 2023", lê-se numa nota oficial do Palácio de Belém.