Ventura considera que plano para a saúde falhou e setor vive momento explosivo

O presidente do Chega considerou esta terça-feira que o plano do Governo para a saúde falhou e que o setor atravessa um momento explosivo com notícias perturbadoras do funcionamento do sistema.

"O que temos na Saúde é explosivo. Não houve reorganização dos serviços, não houve acordos com os profissionais que os satisfaçam e estamos com uma afluência turística grande a juntar à afluência de imigrantes", sustentou André Ventura, em declarações aos jornalistas no início de uma visita ao mercado do Livramento, em Setúbal.

"Todos os dias tivemos notícias perturbadoras do funcionamento do sistema de saúde, desde grávidas a quem é negada assistência nas Caldas da Rainha a pessoas que esperam horas e horas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. É momento para dizer que este plano falhou", apontou.

André Ventura considerou que o Governo "tem de ter a humildade de, num tema tão importante como este, voltar a olhar para situação e ver o que está mal".

"O que está mal não é só injetar dinheiro, isso já o PS fazia, é mesmo a reorganização dos serviços médicos", sustentou o presidente do Chega exortando o primeiro-ministro e a ministra da Saúde a interromperem férias, se for caso disso, para olharem para o que se está a passar nas urgências em Portugal.