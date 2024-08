Marcos Perestrello apontado como candidato do PS a Cascais

O atual deputado e vice-presidente da Assembleia da República deverá ser o escolhido para tentar recuperar a autarquia que escapa aos socialistas há quase 25 anos. Um dirigente do PS refere-se às eleições autárquicas como uma “ grande oportunidade ” para os socialistas no próximo ano.

Com Carlos Carreiras fora do caminho por atingir o máximo de mandatos como presidente, e com Miguel Pinto Luz, ex-vice presidente da CM Cascais, fora do tabuleiro por ter passado para o Governo, os socialistas reconhecem que o próximo ano pode ser a tempestade perfeita para reconquistar a autarquia.

Depois de uma passagem de seis anos como diretor do Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Sinistros Automóveis (CIMPAS), tornou-se vice-presidente da Câmara de Lisboa , em 2007, na altura António Costa venceu as eleições intercalares na autarquia da capital.

Advogado de formação e profissão, Marcos Perestrello tem 52 anos e uma carreira política de quase três décadas entre o Governo e a Assembleia da República. Em 1995 foi adjunto de António Costa enquanto ministro dos Assuntos Parlamentares no governo de António Guterres. Passou depois para chefe de gabinete do ministro da Administração Interna, Nuno Severiano Teixeira, ministro da Administração Interna, em 1999.

Em 2009 torna-se secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar no governo de José Sócrates, cargo que voltaria a desempenhar no primeiro governo de António Costa. De lá para cá tem sido deputado pelo PS, dedicando muito do seu tempo a assuntos relacionados com a Defesa e Negócios Estrangeiros. Já em 2024 tornou-se vice-presidente da Assembleia da República.

Vive em Cascais, é sócio do Sporting e foi comentador do Correio da Manhã. É visto como um nome unânime para disputar a Câmara de Cascais em 2025.