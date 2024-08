Crise nas urgências. Pedro Nuno Santos pergunta onde está o primeiro-ministro

O PS critica “o afastamento de dirigentes do SNS reconhecidos e consensuais, interrompendo uma reforma em curso e dando sinais de abertura crescente ao setor privado, em vez de apostar no investimento no SNS”.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, diz que o plano do Governo para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) “está a falhar” e critica o “silêncio” do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Na mensagem publicada este domingo à noite, após um fim de semana com problemas nas urgências, Pedro Nuno Santos considera que o "silêncio" do primeiro-ministro “não é compatível com a responsabilidade do cargo”.

“Governar é assumir responsabilidades, nos bons e nos maus momentos. Não é apresentar PowerPoints e, quando estes são submetidos ao teste da realidade, ignorar os problemas”, atira o líder do PS.

O Partido Socialista pretende reunir-se, na próxima semana, com os hospitais cujas urgências estão encerradas. “Queremos ouvir quem está no terreno, perceber os problemas e as dificuldades e identificar as soluções”, afirma Pedro Nuno Santos.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) não conseguiu dar resposta a, pelo menos, seis grávidas, que foram transferidas para hospitais privados este fim de semana, avançou este domingo à Renascença o diretor executivo do SNS. António Gandra de Almeida considera que é necessário repensar a rede de urgências.



Só este domingo, há 11 urgências de obstetrícia fechadas, mais de metade na zona da grande Lisboa.



Consulte as urgências que estão abertas e encerradas no Portal SNS.