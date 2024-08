OE2025. IL não aceita "cedências do Governo" ao PS "em matérias essenciais"

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, está preocupado com eventuais cedências do Governo ao PS, na sequência das negociações para o Orçamento do Estado do próximo ano (OE2025).



Na sequência da entrevista do ministro das Finanças ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público, em que Joaquim Miranda Sarmento admitiu que a descida do IRC e o IRS Jovem podem ser “calibrados”, a IL faz um aviso ao executivo.

Em declarações em Braga, na Associação Empresarial do Minho, Rui Rocha defendeu que nem tudo pode ser feito a bem da estabilidade e lembra que os portugueses votaram para que o país mudasse de políticas.

“Nós também valorizamos a estabilidade, mas a estabilidade de continuar tudo na mesma é contrária àquilo que foi a decisão dos portugueses. Estas negociações já dirão que país vamos poder ter a partir do Orçamento.”