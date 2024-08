Governo reconhece "justas expetativas" dos enfermeiros mas lembra estabilidade orçamental

A ministra da Saúde afirmou esta quinta-feira desejar que as negociações com os enfermeiros se aproximem das "justas expectativas dos profissionais", mas lembrou que dependem da capacidade de resposta orçamental do país.

Ana Paula Martins respondia a questões levantadas pelos jornalistas, à margem da inauguração do primeiro Centro de Atendimento Clínico em Lisboa, sobre as negociações com os enfermeiros que ameaçam paralisar o Serviço Nacional de Saúde se as suas reivindicações não forem satisfeitas.

"Temos de nos aproximar daquilo que são as justas expectativas dos profissionais", disse a ministra, acrescentando que o processo terá também de ter em conta "a capacidade de resposta do Governo e do país, sob o ponto de vista orçamental".