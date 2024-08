Governo destaca isenção de IMT como "muito importante" para jovens

O ministro das Infraestruturas e Habitação afirmou esta quinta-feira ser "paradigmática" e "muito importante" a entrada em vigor da Isenção de IMT e imposto de selo na compra da primeira casa, tendo considerado a medida "fundamental para a emancipação" dos jovens.

"Esta é uma medida paradigmática do Construir Portugal para aumentar a capacidade dos jovens poderem aceder à primeira habitação", afirmou hoje à Lusa Miguel Pinto Luz, no Entroncamento (Santarém), à margem da cerimónia de entrega das chaves de 22 habitações de renda acessível, tendo feito notar que "a emancipação jovem é fundamental" aos olhos do Governo.

O governante lembrou que Portugal é "dos países da Europa em que os jovens permanecem mais tempo na casa dos seus pais", tendo defendido a necessidade de "garantir esta mobilidade social saudável para as gerações mais novas".

A isenção de Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e de Imposto do Selo (IS) na compra da primeira habitação própria e permanente para os jovens com até 35 anos entra esta quinta-feira em vigor, numa decisão do Governo no âmbito do programa "Construir Portugal", que engloba um total de 30 medidas, e que Miguel Pinto Luz disse ser "arrojada" e "arriscada", tendo afirmado esperar a participação dos bancos no processo.