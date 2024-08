Caso das gémeas. Marcelo decide nova pronúncia após audições no Parlamento

Entretanto, a comissão parlamentar de inquérito já recebeu novos documentos por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Presidência da República. Neste caso, foram encaminhadas comunicações eletrónicas, adianta à Renascença Rui Paulo Sousa, deputado do Chega e presidente da CPI.

O chefe da Casa Civil do Presidente da República foi ouvido pelos deputados. Fernando Frutuoso de Melo garantiu que não existiu qualquer favorecimento no caso das gémeas eas por parte do Palácio de Belém. Admitiu ser desconfortável estar a tratar de um pedido do filho do Presidente e que omitiu o email com um pedido de Nuno Rebelo de Sousa , para que o Governo não desse tratamento preferencial.

O caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal, tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, remonta a 2019.

“Tem a ver com emails que, aparentemente, estavam em falta na altura da audição da Dra. Maria João Ruela e que no dia a seguir, aparentemente, foram encontrados em caixa de correio, penso que também da Dra. Maria João Roby, que tinham a ver com as comunicações relacionadas com o caso, com a comunicação do Dr. Rebelo de Sousa, o próprio Presidente da República e depois para o chefe da Casa civil, Dr. Frutuoso e mais tarde para a Dra. Maria João”, explica o deputado.

Rui Paulo Sousa adianta que a comissão parlamentar de inquérito recebeu também documentação do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o processo de atribuição de nacionalidade portuguesa às gémeas que receberam tratamento no Hospital Santa Maria.

“Tem também a ver com alguns documentos de comunicação da Casa Civil do Presidente, portanto, com o Ministério. Também algumas comunicações do próprio Ministério com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas no que diz respeito, portanto, na altura, à atribuição da nacionalidade às duas gémeas.”

O Ministério dos Negócios Estrangeiros justificou à CPI que estes emails e documentos foram encontrados numa nova pesquisa.

Perante a comunicação de Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que vai esperar pelo fim das audições antes de decidir se fala à comissão de inquérito, Rui Paulo Sousa diz que, por enquanto, a CPI ainda não recebeu formalmente qualquer informação da Presidência da República. Resta aguardar pelo desenrolar das audições.

“A informação a que se está a referir eu também já li no site da Presidência da República, mas não chegou ainda nada à Comissão. Obviamente que o senhor Presidente da República tem a possibilidade e a escolha de responder ou não, e neste caso, opta por responder mais tarde. Temos que ver realmente como é que vai evoluir a própria Comissão de inquérito e as audiências e ver se o Senhor Presidente mais tarde se decide responder e se será presencialmente ou não”, afirma Rui Paulo Sousa.

As audições parlamentares estão por agora em pausa para férias e vão ser retomadas em setembro.

[notícia atualizada - com declarações de Rui Paulo Sousa]