Caso das gémeas. Marcelo decide nova pronúncia após audições no Parlamento

Em carta enviada ao presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que "não responde politicamente pelo desempenho do seu mandato, perante qualquer órgão ou instituição pública".

"Em conformidade, não se encontra obrigado a pronunciar-se a solicitação desses órgãos ou instituições públicas", reforça o Presidente da República, mas tem essa faculdade, "se o entender relevante".

O caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal, tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, remonta a 2019.

A Presidência da República foi informada para o caso das gémeas por Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a negar qualquer tratamento de favor e que os seus serviços apenas de limitaram a reportar a situação ao Governo, como fazem noutros casos semelhantes.

O chefe da Casa Civil do Presidente da República foi ouvido pelos deputados. Fernando Frutuoso de Melo garantiu que não existiu qualquer favorecimento no caso das gémeaseas por parte do Palácio de Belém. Admitiu ser desconfortável estar a tratar de um pedido do filho do Presidente e que omitiu o email com um pedido de Nuno Rebelo de Sousa, para que o Governo não desse tratamento preferencial.

A comissão parlamentar de inquérito também pediu a audição a António Costa. O ex-primeiro-ministro fez saber que irá responder por escrito.