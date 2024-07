Costa faz pressão sobre Pedro Nuno para viabilizar OE. “A última coisa que o país precisa é de nova crise política"

" A última coisa que o país precisa é de uma nova crise política ", defende o ex-primeiro-ministro António Costa , em entrevista ao canal de notícias Now, em jeito de recado ao Governo e ao líder do PS, Pedro Nuno Santos.

"Nos últimos anos, tem-se substituído moções de confiança e de censura pelo debate do Orçamento do Estado. Acho negativo. O Orçamento do Estado, independentemente de quem governe, é um instrumento essencial ao funcionamento normal do país. É bom que o país tenha orçamentos do Estado e que o exercício de responsabilização dos governos seja feito pelos mecanismos previstos na Constituição: a moção de censura e de confiança", afirma o presidente eleito do Conselho Europeu.

"Nem o Governo deve transformar o Orçamento numa moção de confiança, nem a oposição numa moção de censura", argumenta o antigo chefe do Governo.



"Há várias formas de mostrar as divergências políticas sem que isso signifique chumbar o Orçamento"

António Costa considera que governar em duodécimos "não é bom nem desejável". Defende que um Governo sem maioria deve de procurar soluções para prosseguir a sua missão e "o que é normal nas oposições é não inviabilizarem, à partida, a existência do Orçamento, mas predisporem-se a que o Orçamento possa ser viabilizando sem que isso seja entendido como um apoio ao Governo".

Defende que uma coisa é apoiar as políticas do Governo e outra é chumbar o Orçamento do Estado. "Há várias formas de mostrar as divergências políticas sem que isso signifique chumbar o Orçamento, como há várias formas de afirmar as suas políticas sem que isso signifique impor à oposição aquilo que a oposição não pode aceitar", sustenta.