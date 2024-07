Venezuela. PCP saúda reeleição de Maduro e condena Governo português

“Os resultados reafirmaram o apoio popular ao processo bolivariano, o que assume um tão maior significado quando este é expresso num contexto de décadas de resistência perante as sucessivas operações de ingerência e desestabilização promovidas pelos EUA e a União Europeia contra a Venezuela”, sublinha o partido liderado por Paulo Raimundo.

O PCP defende, em comunicado divulgado esta segunda-feira, que as eleições de domingo na Venezuela “constituíram uma importante jornada democrática”, apesar dos protestos da oposição.

O Partido Comunista Português saúda a reeleição de Nicolás Maduro como Presidente da Venezuela e critica a ingerência dos EUA, União Europeia e do Governo de Portugal.

O Partido Comunista condena “manobras de ingerência nas eleições da Venezuela” e a reação do Governo português, “alinhada com a política de ingerência dos EUA e da UE e quantos procuram animar a campanha promovida pela extrema-direita golpista”.

“O que se exige do Governo português é uma postura de respeito pela soberania e independência da República Bolivariana da Venezuela e da vontade do povo venezuelano livre e democraticamente expressa nas urnas – a postura que verdadeiramente defende os interesses de Portugal e do povo português, nomeadamente da comunidade portuguesa na Venezuela”, refere o PCP.

O Partido Comunista apela ao fim das “medidas coercivas impostas pelos EUA contra o povo venezuelano, que atingem igualmente a comunidade portuguesa na Venezuela, como o bloqueio económico e financeiro ou o roubo de milhares de milhões de ativos”.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou que o Presidente Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%).