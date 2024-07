Redução do IRS. “O Presidente fica sempre satisfeito quando há preocupação de executar as leis”

Marcelo Rebelo de Sousa considera que as medidas anunciadas pelo Governo, na semana passada, para as Forças Armadas são “urgentes e justas”.

No entender do Presidente, ao atualizar o suplemento da condição militar (em 300 euros, com efeitos imediatos, 400 até 2026), o Executivo de Luís Montenegro deu "os primeiros passos no sentido de olhar para a degradação desse estatuto” [militar].

O aumento, aliás, pode servir como medida atração de novos recrutas, “para permanecerem [na carreira] e não terem outras escolhas de vida".

De visita ao 10.º Acampamento nacional de Guias de Portugal, em declarações ao jornalistas, Marcelo falou ainda sobre a entrada em vigor das novas tabelas do IRS – já em setembro.

“O Governo resolveu fazer o que resultava da aplicação da lei, portanto é natural. O Presidente da República fica sempre satisfeito quando há preocupação de executar as leis”, disse.

Questionado sobre como irá depor na Comissão de Inquérito ao caso das gémeas, Marcelo disse apenas que "ainda esta semana" dará novidades.