Marcelo aplaude medidas "urgentes e justas" para os militares

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se esta segunda-feira, em Alcácer do Sal, com as medidas anunciadas pelo Governo para as Forças Armadas considerando que eram "muito importantes, muito urgentes e muito justas".



"Eram muito importantes, muito urgentes e muito justas, no sentido de começar a recuperar situações que, nos últimos anos, se tinham degradado levando a saídas em todos os ramos das Forças Armadas ou a ter dificuldade de ingresso por não se considerar que o Estatuto Militar não correspondia à importância da missão cumprida", disse.

O Presidente da República falava aos jornalistas, em Alcácer do Sal, no final da cerimónia de abertura do Acampamento Nacional, que conta com 1.500 jovens raparigas de vários pontos do país, organizado pela Associação Guias de Portugal, que foi condecorada com a Ordem de Instrução Pública.

Na semana passada, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou a atribuição de um aumento do suplemento da condição militar para 300 euros com efeitos imediatos, aumentando depois anualmente em 50 euros até janeiro de 2026, até atingir 400 euros.

Além desta subida, há outras novidades para os militares. Segundo as contas do Governo, todas somadas, terão um custo de 120 milhões de euros até 2026, já que avançam de força faseada.

Um dos processos a que será dado início é o da equiparação salarial entre patentes das Forças Armadas e aquelas que lhe são equivalentes na GNR, ou seja, entre os postos de praças e sargentos. A medida entra em vigor a 1 de janeiro de 2025 (metade), concretizando-se a 100% um ano depois, a 1 de janeiro de 2026.



Há ainda mudanças na atribuição do suplemento de residência que, ao invés dos 100 quilómetros atuais, passa a ser atribuído a quem está a 50 quilómetros de distância da sua residência habitual.



Para os militares aposentados, foi anunciada a aprovação uma compensação especial por invalidez permanente ou morte em serviço.

Além disso, num "ato de justiça", o Governo passará a comparticipar a 100% os medicamentos prescritos a antigos combatentes pensionistas. "Vamos isentar os antigos combatentes faseadamente, começando em 2025, terminando em 2026, até 100% — 50% num ano, 50% no outro — do pagamento de medicamentos", anunciou Nuno Melo.