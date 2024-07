Governo recusa mais aumentos para os polícias

O Governo recusou, este domingo, voltar às negociações com as forças de segurança para mais aumentos salariais. Margarida Blasco disse que o acordo alcançado no início de julho é "excelente", depois de pressão dos polícias para regressar às negociações.

Em entrevista à SIC, a ministra da Administração Interna declarou que "o acordo foi firmado e assinado no passado dia 9 de julho", pelo que as "negociações estão encerradas".

"Os grandes sindicatos assinaram o acordo e portanto vamos continuar a cumprir o que ficou firmado nesse acordo e retomamos no dia 6 a revisão das carreiras. Eu acho que é um excelente acordo, mas as pessoas são livres para discordar", disse Margarida Blasco.



Os polícias têm contestado o aumento de 300 euros no suplemento de condição militar para as Forças Armadas, anunciado na sexta-feira pelo Governo como "equivalente ao que foi decidido para as forças de segurança".

Armando Ferreira, do Sindicato Nacional da Polícia, disse este sábado, também à SIC, que "um profissional da polícia nunca deveria receber menos do que um sargento ou um oficial das Forças Armadas".

Bruno Pereira, do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia, exigiu a reabertura urgente das negociações. "Era importante reatar as negociações imediatamente para que essas futuras alterações nas estruturas salariais e nos outros suplementos possam ver a luz do dia a partir de 1 de janeiro de 2025", declarou.