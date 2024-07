"Completamente falso". Diretora-geral da Administração Escolar exonerada rejeita argumentos do ministro

A diretora-geral da Administração Escolar (DGAE) exonerada este sábado pelo ministro da Educação rejeita o argumento dado pelo governante, classificando-o como "completamente falso".

A decisão de Fernando Alexandre assentou na "falta de prestação de informações ou na prestação deficiente das mesmas, quando consideradas essenciais para o cumprimento da política global do Governo", segundo um comunicado do Ministério.

No entanto, à Renascença, Susana Castanheira Lopes "nega absolutamente essas acusações".



"Os argumentos não se adequam ao meu perfil profissional e ao trabalho que foi desenvolvido ao longo destes anos", refere, ainda.

De acordo com o comunicado, foi também exonerado, a seu pedido, o vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE), Carlos Oliveira, que era responsável pela gestão do Portal das Matrículas.

O Ministério avançou que, a partir de segunda-feira, o cargo de diretora-geral da Administração Escolar será ocupado por Maria Luísa Oliveira, em regime de substituição.