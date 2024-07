Mais 300 euros. Montenegro anuncia reforço do suplemento de missão para militares

Serão mais 300 euros mensais para os militares, valor semelhante ao que o Governo concedeu às forças de segurança. O anúncio do reforço de suplemento de missão para as Forças Armadas foi feito esta sexta, no final do Conselho de Ministros, por Luís Montenegro.

O primeiro-ministro, que classificou este como um “dia histórico” para as Forças Armadas, explicou que o “acréscimo do suplemento de condição de militar" é "equivalente ao que foi decidido para as forças de segurança”, ou seja, no final das contas, haverá um aumento de “300 para todo efetivo”.

De resto, segundo as explicações do chefe de Governo, a aplicação de um acréscimo de 200 euros será imediata, concretizando-se já este ano. De seguida, haverá mais dois aumentos de 50 euros cada: o primeiro a 1 de janeiro de 2025, e o segundo em janeiro de 2026.

"Creio que esta é a maior valorização de sempre no estatuto remuneratório dos profissionais das Forças Armadas portuguesas e é, portanto, um incentivo grande e uma mensagem de atração grande que queremos dar à sociedade portuguesa, àqueles que sentem a vocação para poder desenvolver uma carreira militar — e para aqueles que estão hoje nos nossos quadros e que estão hoje a aguentar o nosso sistema de defesa nacional", afirmou o primeiro-ministro.

Além desta subida, há outras novidades para os militares. Será dado início a um processo de equiparação salarial entre patentes das Forças Armadas e aquelas que lhe são equivalentes na GNR. Também está previsto a atribuição de um suplemento de residência que, ao invés dos 100 quilómetros atuais, passa a ser atribuído a quem está a 50 quilómetros de distância da sua residência habitual.

Por último, também haverá subidas nos suplementos relacionados com serviços aéreos, de embarque ou de deteção e inativação de engenhos explosivos.

Para os militares aposentados, o primeiro-ministro anunciou ter sido aprovada uma compensação especial por invalidez permanente ou morte em serviço. Além disso, num "ato de justiça", o Governo passará a comparticipar a 100% os medicamentos prescritos a antigos combatentes.

Em atualização