PSD arranca ano político em 14 de agosto com tradicional Festa do Pontal

O PSD vai arrancar o seu ano político em 14 de agosto, com a tradicional Festa do Pontal, no Algarve, que contará com um discurso do primeiro-ministro e líder social-democrata, Luís Montenegro, e um concerto de José Cid.

Segundo o programa divulgado pelo partido, a tradicional festa no Calçadão da Quarteira, no Algarve, está marcada para o dia 14 de agosto e contará, a partir das 20h30, com discursos do presidente da distrital do PSD no Algarve, Cristóvão Norte, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Depois, às 21h30, está marcado um concerto do músico José Cid, antes do encerramento, às 23h30.

Esta vai ser a primeira vez que Luís Montenegro vai participar na Festa do Pontal enquanto primeiro-ministro, cargo que assumiu em março deste ano após a Aliança Democrática ter ganho as eleições legislativas.

Desde que assumiu a liderança do partido, em 2022, Montenegro tem procurado utilizar a Festa do Pontal para marcar a agenda política, através da apresentação de medidas prioritárias para o partido.

No ano passado, por exemplo, foi no Calçadão da Quarteira que Montenegro apresentou a proposta do PSD para reduzir o IRS, depois de, em 2022 - na sua estreia como líder do PSD -, ter apresentado um programa de emergência social.

Este evento tem também sido marcado pela presença surpresa de personalidades do PSD, como foi o caso do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, em 2022. Já no ano passado, foi a vez de o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do antigo líder do PSD Luís Marques Mendes terem marcado presença no Calçadão da Quarteira.