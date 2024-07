PS e Livre disponíveis para entendimentos à esquerda nas autárquicas

O PS e o Livre manifestaram esta quinta-feira disponibilidade para entendimentos à esquerda nas autárquicas, mas salientaram que é preciso aprofundar o diálogo para perceber a viabilidade de um acordo, designadamente à volta de um programa comum.

"Ficou claro para os dois partidos que há disponibilidade dos dois lados para continuarmos a conversar e provavelmente, ou porventura, encontrar soluções de trabalho em conjunto, nomeadamente para as eleições autárquicas, desde logo em Lisboa", declarou o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, após uma reunião com o Livre na sede nacional do partido, em Lisboa.

O líder socialista reforçou que "existe disponibilidade" para a elaboração de listas comuns nas autárquicas, mas ressalvou que "isso pressupõe todo um trabalho que não está feito e que determinará a possibilidade ou não de se concretizar o entendimento".

"Isso passa desde logo pelo programa - as ideias para as cidades ou para os concelhos - e as pessoas, os candidatos e as candidatas", referiu, acrescentando que "não há ainda nenhum desfecho definitivo" sobre entendimentos, mas "há disponibilidade para se continuar a conversar".

Questionado se o PS também está disponível para que esse entendimento abarque outras forças de esquerda além do Livre, Pedro Nuno Santos respondeu: "A disponibilidade do PS é para conversar com todas as forças políticas à esquerda, obviamente".