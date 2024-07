"Pessoas que menstruam". Bancada do PSD pede esclarecimentos ao Governo sobre campanha da DGS

Adelaide Figuinha

25 jul, 2024 Porto 08:53

Estou muitíssimo de acordo com o pedido de esclarecimento da bancada do PSD. Não confundamos a realidade com ideologias. Quem é menstruada não é a mulher ? A pessoa que menstrua chama-se MULHER!!!!! Por favor, não espalhem erros em nome da democracia!!!