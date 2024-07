Pedro Nuno Santos. Medidas aprovadas pelo Governo custam "10 vezes mais" que as do PS

O secretário-geral do PS diz que as medidas aprovadas pelo PS custam “muito menos” que as propostas aprovadas pelo Governo. A estas contas, Pedro Nuno Santos retira a redução do IRS, alegando que, para todos os efeitos, foi o Governo que apresentou a proposta inicial.

“Estamos a falar das SCUT’s, da redução do IVA da eletricidade, das deduções das rendas em sede de IRS e do apoio ao alojamento estudantil. A redução do IRS foi uma iniciativa do Governo, não foi nossa”, afirmou aos jornalistas, após uma reunião com o Livre na sede nacional do partido, em Lisboa.

Para Pedro Nuno Santos, o projeto de lei da redução do IRS - que foi promulgado esta terça-feira pelo Presidente da República - foi apresentado para corrigir aquilo que os socialistas consideram uma “situação profundamente injusta”.